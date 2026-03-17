FT: рейси з Дубая ще затримуються або скасовуються після атак Ірану

Повітряний простір Дубая у вівторок був повністю закритий на певний час як запобіжний захід.

Рейси з Дубая затримуються або скасовуються після атак дронами та ракетами, що призвело до тимчасового закриття повітряного простору ОАЕ у вівторок і стало ще одним ударом по спробах регіону відновити авіасполучення.

Про це пише Financial Times.

Міжнародний аеропорт закрився для іноземних авіакомпаній, а літаки, що вилітали пізно в понеділок, були змушені приземлятися в інших місцях для дозаправки після того, як дрон влучив у резервуар із паливом поблизу летовища. За словами джерел, роботу аеропорту було призупинено на сім годин після удару.

Повітряний простір Дубая у вівторок був повністю закритий на певний час як «винятковий запобіжний захід», повідомило управління цивільної авіації. Це сталося через кілька хвилин після заяви міністерства оборони емірату про реагування на ракетні та безпілотні атаки з боку Ірану.

Хоча польоти згодом відновилисявсе одно спостерігаються значні затримки та численні скасування рейсів.

Останні перебої стали «ударом» для аеропорту, який лише почав відновлювати роботу. Інші ключові транспортні хаби регіону – Доха та Абу-Дабі – також залишаються суттєво обмеженими, що впливає на їхні провідні авіакомпанії Qatar Airways та Etihad Airways.

Флагманська авіакомпанія Дубая Emirates на вихідних виконувала близько 70% своїх звичайних рейсів.