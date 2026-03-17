Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
ГоловнаСвіт

У Ізраїлі заявили про ліквідацію секретаря Ради національної безпеки Ірану

ЦАХАЛ стверджує, що окремо ліквідований командир воєнізованих сил Басідж Голамреза Сулеймані.

У Ізраїлі заявили про ліквідацію секретаря Ради національної безпеки Ірану
Секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Ірану Ізраїль Кац повідомив, що високопосадовець Ірану Алі Ларіджані загинув внаслідок авіаудару Ізраїлю в Ірані минулої ночі.

Його цитує Times of Israel.

А у ЦАХАЛ заявили, що в результаті окремого удару був убитий командир воєнізованих сил Басідж Голамреза Сулеймані.

«Ларіджані та командира Басідж було ліквідовано за одну ніч і вони приєдналися до керівника програми знищення Хаменеї та всіх ліквідованих членів осі зла в глибинах пекла», – зазначив Кац сьогодні вранці, повідомляє його офіс.

У Ірані це поки ніяк не прокоментували. 

Читайте також
