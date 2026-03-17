У Ізраїлі заявили про ліквідацію секретаря Ради національної безпеки Ірану

Міністр оборони Ірану Ізраїль Кац повідомив, що високопосадовець Ірану Алі Ларіджані загинув внаслідок авіаудару Ізраїлю в Ірані минулої ночі.
А у ЦАХАЛ заявили, що в результаті окремого удару був убитий командир воєнізованих сил Басідж Голамреза Сулеймані.
🔴 COMMANDER OF THE BASIJ UNIT ELIMINATED— Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026
Yesterday, the IDF targeted & eliminated Gholamreza Soleimani, who operated as commander of the Basij unit for the past 6 years.
Under Soleimani, the Basij unit led the main repression operations in Iran, employing severe violence,… pic.twitter.com/aJ0dNtCFz0
«Ларіджані та командира Басідж було ліквідовано за одну ніч і вони приєдналися до керівника програми знищення Хаменеї та всіх ліквідованих членів осі зла в глибинах пекла», – зазначив Кац сьогодні вранці, повідомляє його офіс.
У Ірані це поки ніяк не прокоментували.
- За два тижні спільної військової операції США та Ізраїль завдали ударів по понад 15 000 об’єктах в Ірані.