Афганістан звинуватив Пакистан в ударі по госпіталю з 400 жертвами

Війна проти Ірану - не єдина, яка зараз точиться на Сході.

Талібан стверджує, що Пакистан у понеділок завдав авіаудару по госпіталю для реабілітації наркозалежних у столиці Афганістану Кабулі, внаслідок чого нібито загинули 400 людей.

Як пише Associated Press, найкривавіший за роки обмін атаками між двома державами триває вже третій тиждень. Звинувачення в обстрілі лікарні знаменує чергову ескалацію.

В уряді Афганістану заявляють, що загалом медичний заклад розрахований на 2 тисячі пацієнтів. Державне телебачення продемонструвало кадри рятувальної операції, під час якої нарахували 250 поранених.

Пакистан заперечує влучання у госпіталь і переконує, що по Кабулу було завдано високоточних ударів, спрямованих на військову інфраструктуру.

За лічені години до атаки Рада безпеки ООН закликала Талібан негайно розпочати боротьбу з тероризмом на своїй території. Саме надання прихистку бойовикам стало для Пакистану формальним приводом для атак.