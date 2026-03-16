Росія використовує дипломатичні об’єкти у Відні для радіотехнічної розвідки. На даху посольства РФ встановили щонайменше вісім антен, одна з яких може перехоплювати сигнали, не призначені для російської сторони.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Активне встановлення такого обладнання розпочалося після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Відень має особливе значення для російських спецслужб, адже тут розташовані штаб-квартири ОБСЄ, агенцій ООН, МАГАТЕ та десятків інших структур", – ідеться у повідомленні.
Наразі у Відні акредитовано близько 225 російських дипломатів, частина з яких, за оцінками європейських спецслужб, може виконувати розвідувальні функції.
У Центрі додають, інцидент вкотре доводить, що Кремль використовує дипломатичне прикриття для розвідувальної та кібердіяльності в Європі.
- У вересні минулого року Австрія оголосила співробітника російського посольства персоною нон-ґрата після викриття можливого шпигунського скандалу в енергетичному концерні OMV.
- У квітні 2022 року Австрія вислала чотирьох російських дипломатів, які діяли у порушення Віденської конвенції, тобто займалися шпигунською діяльністю.