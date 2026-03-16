Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував зустріч з президентом України Володимир Зеленським найближчим часом.

"Незабаром я зустрінуся з президентом Зеленським, бо життєво важливо, щоб ми продовжували зосереджуватися на підтримці України. Ми не можемо дозволити війні в Перській затоці перетворитися на несподівану вигоду для Путіна", – сказав Стармер.

Він також зазначив, що перебуваю в тісному контакті з лідерами країн Перської затоки, Європи та інших країн, зокрема, сьогодні, 16 березня, вранці він зустрівся з прем’єром Канади Марком Карні.