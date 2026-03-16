ГоловнаСвіт

Прем’єр Британії Стармер анонсував зустріч із Зеленським

"Ми не можемо дозволити війні в Перській затоці перетворитися на несподівану вигоду для Путіна".

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував зустріч з президентом України Володимир Зеленським найближчим часом.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Незабаром я зустрінуся з президентом Зеленським, бо життєво важливо, щоб ми продовжували зосереджуватися на підтримці України. Ми не можемо дозволити війні в Перській затоці перетворитися на несподівану вигоду для Путіна", – сказав Стармер.

Він також зазначив, що перебуваю в тісному контакті з лідерами країн Перської затоки, Європи та інших країн, зокрема, сьогодні, 16 березня, вранці він зустрівся з прем’єром Канади Марком Карні.

  • Минулого тижня Зеленський провів зустріч з лідером Франції Емманюелем Макроном. Під час спільної пресконференції Зеленський заявив, що зняття санкцій Сполучених Штатів із російської нафти, яка на цей час вже перебуває на танкерах у морі, може збагатити російський бюджет на 10 мільярдів доларів. 
  • Адміністрація президента США Дональда Трампа 12 березня видала нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати певні російські нафтопродукти, які "застрягли в морі". Цей дозвіл поширюється лише на російську сиру нафту або нафтопродукти, завантажені на судна станом на 12 березня. Ліцензія дозволяє ці поставки до 11 квітня.
  • США та Ізраїль завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Тегеран у відповідь атакує Ізраїль та американські військові бази у Перській затоці. Війна на Близькому Сході, яка триває з 28 лютого, фактично закрила Ормузьку протоку, через яку проходить п’ята частина світового обсягу нафти, для перевезення танкерів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies