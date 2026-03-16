В Ірані заарештували 500 людей, яких звинувачують у "співпраці з ворогом"

Їх звинувачують у передачі інформації для ураження цілей.

Іранська поліція стоїть на варті під час акції в підтримку новопризначеному Верховному лідеру аятоллі Моджтабі Хаменеї в Тегеран

В Ірані правоохоронці заарештували 500 людей, яких звинувачуть у "обміні інформацією з ворогами".

Як пише Reuters, про це заявив у неділю начальник поліції Ісламської Республіки Ахмадреза Радан.

За його словами, половина цих випадків стосувалися серйозних інцидентів, зокрема, "осіб, які надавали інформацію для ураження цілей, та осіб, які знімали місця ударів та надсилали відеозаписи". Він не надав подробиць про те, коли відбулися арешти.

Раніше іранські ЗМІ повідомляли про десятки арештів у кількох регіонах у неділю.

Наприклад, напівофіційне інформаційне агентство Tasnim повідомило, що 20 людей заарештували на заході країни за звинуваченнями у надсиланні Ізраїлю інформації про місцезнаходження військових та безпекових ресурсів Ірану. А на сході Ірану, який залишився відносно неушкодженим авіаударами повідомили про арешт 10 людей, деяких з яких звинувачують у зборі інформації про конфіденційні місця та економічну інфраструктуру.

Студентська новинна мережа також повідомила, що трьох людей затримали у західній провінції Лорестан за "спробу порушити громадську думку... та спалити жалобні символи".

Ізраїль почав атакувати контрольно-пропускні пункти безпеки на основі наводок інформаторів на місцях, повідомило цього тижня агентству Reuters джерело, ознайомлене з військовою стратегією Ізраїлю.

У січні, за кілька тижнів до того, як США та Ізраїль розпочали нинішню війну проти Ірану, в Ірані відбулися широкомасштабні антиурядові протести.

Влада звинуватила Ізраїль та США у підбурюванні, за їх словами, "жорстоких заворушень", спрямованих на повалення клерикального істеблішменту.