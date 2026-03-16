ЗМІ: Ізраїль заявив про знищення космічного та супутникового центру в Тегерані

Дим у центрі Тегерана після атаки Ізраїлю, 28 лютого 2026 року

Ізраїль повідомив про знищення комплексу в столиці Ірану, який використовувався для розвитку військових космічних програм.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

За даними ізраїльської сторони, будівля в центрі Тегерана використовувалася для розробки військових космічних програм, зокрема супутника «Чамран-1», який Іран запустив у 2024 році.

Фотографії, що з’явилися у соціальних мережах, демонструють значні пошкодження Центру космічних досліджень Ірану (ISRC) у Тегерані.

Ізраїльські військові заявили в неділю, що продовжують завдавати ударів по інфраструктурі, яку “Хезболла” використовує у всьому Лівану. Зокрема ЦАХАЛ атакував кілька пускових майданчиках угруповання в Аль-Катрані, де нібито тривала підготовка до запуску ракет.

Також йдеться про знищення у Бейруті “командних центрів”, що належать силам “Радван” – підрозділу спеціальних операцій “Хезболли”