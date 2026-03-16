Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Світ

ЗМІ: Ізраїль заявив про знищення космічного та супутникового центру в Тегерані

Імовірно, значних пошкоджень зазнав Центр космічних досліджень Ірану.

ЗМІ: Ізраїль заявив про знищення космічного та супутникового центру в Тегерані
Дим у центрі Тегерана після атаки Ізраїлю, 28 лютого 2026 року

Ізраїль повідомив про знищення комплексу в столиці Ірану, який використовувався для розвитку військових космічних програм. 

Про це повідомляє CNN із посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

За даними ізраїльської сторони, будівля в центрі Тегерана використовувалася для розробки військових космічних програм, зокрема супутника «Чамран-1», який Іран запустив у 2024 році.

Фотографії, що з’явилися у соціальних мережах, демонструють значні пошкодження Центру космічних досліджень Ірану (ISRC) у Тегерані.

  • Ізраїльські військові заявили в неділю, що продовжують завдавати ударів по інфраструктурі, яку “Хезболла” використовує у всьому Лівану. Зокрема ЦАХАЛ атакував кілька пускових майданчиках угруповання в Аль-Катрані, де нібито тривала підготовка до запуску ракет.
  • Також йдеться про знищення у Бейруті “командних центрів”, що належать силам “Радван” – підрозділу спеціальних операцій “Хезболли”
  • "Хезболла" заявила сьогодні, що атакувала кілька позицій ізраїльських військ у селах поблизу кордону.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies