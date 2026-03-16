ЗМІ: Ізраїль заявив про знищення космічного та супутникового центру в Тегерані

Ізраїль повідомив про знищення комплексу в столиці Ірану, який використовувався для розвитку військових космічних програм.
Про це повідомляє CNN із посиланням на Армію оборони Ізраїлю.
За даними ізраїльської сторони, будівля в центрі Тегерана використовувалася для розробки військових космічних програм, зокрема супутника «Чамран-1», який Іран запустив у 2024 році.
Фотографії, що з’явилися у соціальних мережах, демонструють значні пошкодження Центру космічних досліджень Ірану (ISRC) у Тегерані.
- Ізраїльські військові заявили в неділю, що продовжують завдавати ударів по інфраструктурі, яку “Хезболла” використовує у всьому Лівану. Зокрема ЦАХАЛ атакував кілька пускових майданчиках угруповання в Аль-Катрані, де нібито тривала підготовка до запуску ракет.
- Також йдеться про знищення у Бейруті “командних центрів”, що належать силам “Радван” – підрозділу спеціальних операцій “Хезболли”
- "Хезболла" заявила сьогодні, що атакувала кілька позицій ізраїльських військ у селах поблизу кордону.