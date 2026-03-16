Bloomberg: Ціна на російську нафту в Індії досягла рекордного рівня

Ціни на експортну нафтову суміш Росії Urals, що постачається до Індії, досягли рекордного рівня після того, як США дозволили країнам тимчасово купувати російську нафту.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Argus Media, у п’ятницю ціна Urals на західному узбережжі Індії сягнула $98,93 за барель з урахуванням доставки. Це найвищий показник з моменту, коли Росія перенаправила експорт нафти до Індії після повномасштабного вторгнення в Україну на початку 2022 року.

Стрибок цін відбувся на тлі загального зростання світових цін на нафту через війну на Близькому Сході. Знижка на російську нафту для індійських портів скоротилася до 4,80 дол. за барель відносно світового еталону Dated Brent – найнижчий показник за останні чотири місяці.

Минулого тижня Міністерство фінансів США видало ліцензію, що дозволяє покупцям приймати російську нафту, яка вже перебуває в морі. Раніше подібне тимчасове звільнення від санкцій стосувалося тільки Індії. Це рішення адміністрації президента США Дональда Трампа спрямоване на послаблення тиску на світові ціни через загострення конфлікту на Близькому Сході.

Після отримання дозволу на початку березня індійські нафтопереробні компанії, зокрема Indian Oil Corp. та Reliance Industries Ltd, придбали близько 30 млн барелів російської нафти, що транспортується морем, повідомили джерела, обізнані з угодами.

Середня ціна Urals у західних портах Росії у п’ятницю становила $73,73 за барель, що є найвищим показником з середини липня 2024 року. Проте поки незрозуміло, чи приносить так званий "спред на поставку" – різниця між експортною ціною та ціною на місці – реальний прибуток Росії.

Попри рекордні ціни, вартість все ще значно перевищує середню ціну $59 за барель, закладену у російському бюджеті на 2026 рік.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін закликав нафтогазові компанії скористатися стрімким зростанням цін на сировину, але застеріг, що цей сплеск є "безумовно тимчасовим".

США на тлі нафтової кризи, спричиненої війною проти Ірану, 13 березня вирішили на місяць призупинити дію санкцій проти російських енергоносіїв, які транспортуються морем.

Офіс контролю за іноземними активами повідомив про видачу спеціальної загальної ліцензії, яка дозволяє постачання і продаж нафти з Росії, що була завантажена на судна до 12 березня 2026 року. Термін дії дозвільного документа становить 1 місяць – до 11 квітня. Кремль отримав нагоду продавати нафту навіть з тих танкерів, які були внесені США до чорного списку, а портам дозволено надавати цим суднам повний комплекс послуг.