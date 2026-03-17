Іран підвищує мінімальну зарплату на 60% і збільшує соціальні виплати

Міністр праці Ірану Ахмад Мейдарі підтвердив підвищення мінімальної заробітної плати в країні на 60%, збільшивши щомісячний мінімум зі 103 мільйонів ріалів (67,5 євро) до 166 мільйонів ріалів (109 євро).

Про це повідомляють Euronews.

Цей крок зробили для компенсації стрімкого зростання вартості життя після кількох місяців протестів, спричинених економічними труднощами, а також на тлі посилення санкцій та погіршення умов життя через війну з Ізраїлем та США.

Підвищення мінімальної заробітної плати є безпосередньою реакцією на тиск з боку профспілкових організацій та відображає спроби іранської влади стабілізувати суспільство.

При курсі 1,35 мільйона ріалів за долар США товари першої потреби стали недоступними для багатьох працівників, на яких поширюється трудове законодавство Ірану. Пакет соціальної підтримки від Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) передбачає також збільшення виплат на дітей та сім'ю.

Ці зміни набудуть чинності 20 березня – у день перського Нового року, що ознаменує початок 1405 року за місцевим сонячним календарем. Ця система літочислення є офіційною в Ірані та Афганістані, відлік часу в ній ведеться від 622 року н. е.