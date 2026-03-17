Іран підвищує мінімальну зарплату на 60% і збільшує соціальні виплати

Міністр праці Ірану Ахмад Мейдарі підтвердив підвищення мінімальної заробітної плати в країні на 60%, збільшивши щомісячний мінімум зі 103 мільйонів ріалів (67,5 євро) до 166 мільйонів ріалів (109 євро).
Про це повідомляють Euronews.
Цей крок зробили для компенсації стрімкого зростання вартості життя після кількох місяців протестів, спричинених економічними труднощами, а також на тлі посилення санкцій та погіршення умов життя через війну з Ізраїлем та США.
Підвищення мінімальної заробітної плати є безпосередньою реакцією на тиск з боку профспілкових організацій та відображає спроби іранської влади стабілізувати суспільство.
При курсі 1,35 мільйона ріалів за долар США товари першої потреби стали недоступними для багатьох працівників, на яких поширюється трудове законодавство Ірану. Пакет соціальної підтримки від Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) передбачає також збільшення виплат на дітей та сім'ю.
Ці зміни набудуть чинності 20 березня – у день перського Нового року, що ознаменує початок 1405 року за місцевим сонячним календарем. Ця система літочислення є офіційною в Ірані та Афганістані, відлік часу в ній ведеться від 622 року н. е.
- На початку 2026 року в Ірані пройшли масові протести, які силою придушив КВІР. За інформацією з незалежних джерел, кількість загиблих сягнула щонайменше 36 тисяч людей. Іранський режим за покійного аятоли Алі Хаменеї дозволив використання бойової зброї проти протестувальників, причому лідер наказав силам безпеки “придушити протести будь-якими необхідними засобами”.
- Раніше BBC писало, що Іран вживає заходів для запобігання антиурядовим протестам: на вулицях столиці з'являються контрольно-пропускні пункти, обмежується доступ до Інтернету, а мешканцям надсилаються масові текстові попередження.
- Начальник поліції Ісламської Республіки Ахмадреза Радан в Ірані правоохоронці заарештували 500 людей, яких звинувачуть у "обміні інформацією з ворогами".