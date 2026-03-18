Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
WSJ: Росія розширила обмін розвідданими з Іраном

Москва надає Тегерану супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників.

WSJ: Росія розширила обмін розвідданими з Іраном
Росія розширює обмін розвідувальними даними та військову співпрацю з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників.

Про це пише WSJ з посиланням на джерела.

Як повідомляє видання, Росія намагається утримати свого найближчого близькосхідного партнера у боротьбі проти військової могутності США та Ізраїлю та продовжити війну, яка вигідна Москві у військовому та економічному плані.

За словами джерел, надані технології включають компоненти модифікованих безпілотників Shahed, які призначені для покращення зв'язку, навігації та цілевказівки. Росія також спирається на свій досвід використання безпілотників в Україні, пропонуючи тактичні рекомендації щодо того, скільки безпілотників слід використовувати в операціях і з якої висоти вони повинні завдавати ударів.

Як повідомляє WSJ, Росія надає Ірану інформацію про місце розташування військових сил США на Близькому Сході, а також своїх регіональних союзників. Ця співпраця поглибилася на початку війни, і нещодавно Росія надала Ірану супутникові знімки безпосередньо.

 Вважається, що в Перській затоці допомога Москви сприяла Ірану нещодавно завдати ударів по американських радіолокаційних системах у регіоні. 

  • Іранські «шахеди», які використовуються на Близькому Сході, містять російські компоненти. Про це заявив Володимир Зеленський у зверненні до Парламенту Великої Британії.
  • Спеціальний посланець США Стів Віткофф , який очолював переговори США з Москвою, заявив, що Росія заперечує, що надавала Ірану розвідувальні дані для сприяння їхнім ударам. Президент Трамп заявив, що, на його думку, Москва може «трохи» допомагати Ірану.
