WSJ: Росія розширила обмін розвідданими з Іраном

Росія розширює обмін розвідувальними даними та військову співпрацю з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників.

Про це пише WSJ з посиланням на джерела.

Як повідомляє видання, Росія намагається утримати свого найближчого близькосхідного партнера у боротьбі проти військової могутності США та Ізраїлю та продовжити війну, яка вигідна Москві у військовому та економічному плані.

За словами джерел, надані технології включають компоненти модифікованих безпілотників Shahed, які призначені для покращення зв'язку, навігації та цілевказівки. Росія також спирається на свій досвід використання безпілотників в Україні, пропонуючи тактичні рекомендації щодо того, скільки безпілотників слід використовувати в операціях і з якої висоти вони повинні завдавати ударів.

Як повідомляє WSJ, Росія надає Ірану інформацію про місце розташування військових сил США на Близькому Сході, а також своїх регіональних союзників. Ця співпраця поглибилася на початку війни, і нещодавно Росія надала Ірану супутникові знімки безпосередньо.

Вважається, що в Перській затоці допомога Москви сприяла Ірану нещодавно завдати ударів по американських радіолокаційних системах у регіоні.