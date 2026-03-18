Президент Фінляндії пропонує допомогти Трампу в Ірані в обмін на підтримку України

Затягування війни на Близькому Сході не на користь нашої держави.

Під час перебування у Лондоні президент Фінляндії Александр Стубб запропонував поставити європейську допомогу Дональду Трампу у розблокування Ормузької протоки в залежність від підтримки Вашингтоном України.

Як пише Politico, глава держави вважає хорошою ідеєю нагадати Білому дому про важливість протистояння Києва російській агресії на тлі війни на Близькому Сході, яка створює сприятливі умови для економіки Кремля.

На думку Стубба, не можна допустити затягування операції проти Ірану, бо це підвищує ціни на енергоносії і дозволяє Москві заробляти більше на війну. Президент нагадав, що ще кілька тижнів тому російська економіка перебувала у справді поганому стані, але зараз починає відновлюватися.

Також фінський лідер звернув увагу на дефіцит озброєння для України, який виникає через використання Сполученими Штатами запасів ракет-перехоплювачів проти Тегерана.

При цьому Стубб визнав, що він не має ілюзій щодо здатності переконати Дональда Трампа бодай у чомусь. Він стверджує, що був би задоволений, якби бодай одна з десяти його ідей щодо України була підтримана господарем Білого дому.