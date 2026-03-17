Понад 500 службових собак працює в Збройних Силах України. Щороку вони обстежують територію, співмірну з невеликим українським містом.
Собаки працюють у складі кінологічних розрахунків, зокрема на розмінуванні в Харківській та Херсонській областях. Вони ефективно знаходять вибухівку навіть у складних умовах, де техніка не дає результату.
Серед іншого, службових собак залучають до охорони та патрулювання стратегічних об’єктів. За 2025 рік кінологічними розрахунками Сил підтримки ЗСУ обстежено понад 1800 гектарів, сотні об’єктів і приміщень, виявлено 695 вибухонебезпечних предметів, що дозволило врятувати життя цивільних.
- У Києві відбулася третя церемонія нагородження “Собаки-герої України” – проєкт, що висвітлює вклад чотирилапих героїв в захист людей та їхні заслуги, здійснені з кінологами. Перед церемонією кінологи та власники чотирилапих героїв підписали новий том ексклюзивної книги “Собаки-герої України”.