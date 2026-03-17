Собак долучають до розмінування, охорони та патрулювання стратегічних об'єктів.

Понад 500 службових собак працює в Збройних Силах України. Щороку вони обстежують територію, співмірну з невеликим українським містом.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Собаки працюють у складі кінологічних розрахунків, зокрема на розмінуванні в Харківській та Херсонській областях. Вони ефективно знаходять вибухівку навіть у складних умовах, де техніка не дає результату.

Серед іншого, службових собак залучають до охорони та патрулювання стратегічних об’єктів. За 2025 рік кінологічними розрахунками Сил підтримки ЗСУ обстежено понад 1800 гектарів, сотні об’єктів і приміщень, виявлено 695 вибухонебезпечних предметів, що дозволило врятувати життя цивільних.