Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
У Вінниці затримали ділка, який за $10 тисяч обіцяв оформити фіктивну інвалідність

Зловмисник запевняв «клієнтів», що має налагоджені зв’язки у медичних закладах Києва.

затримання
Фото: Нацпол

Поліцейські Вінниччини викрили жителя на організації схеми незаконного збагачення на військовозобов’язаних. 

Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Зловмисник пропонував чоловікам сприяння в отриманні групи інвалідності без реальних медичних підстав, що дозволяло ухилитися від мобілізації. Свої послуги фігурант оцінив у 10 тисяч доларів.

Затриманий запевняв «клієнтів», що має налагоджені зв’язки у медичних закладах Києва. За його планом, замовник мав пройти обстеження у визначеній лікарні, після чого підроблені результати передавали членам експертної команди з оцінювання функціонування особи для підтвердження діагнозу та винесення потрібного висновку.

Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» одразу після отримання всієї суми. Слідчі повідомили йому про підозру у зловживанні впливом. За організацію корупційної схеми затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, додали в департаменті.

﻿
Читайте також
