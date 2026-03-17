У Вінниці затримали ділка, який за $10 тисяч обіцяв оформити фіктивну інвалідність

Поліцейські Вінниччини викрили жителя на організації схеми незаконного збагачення на військовозобов’язаних.

Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Зловмисник пропонував чоловікам сприяння в отриманні групи інвалідності без реальних медичних підстав, що дозволяло ухилитися від мобілізації. Свої послуги фігурант оцінив у 10 тисяч доларів.

Затриманий запевняв «клієнтів», що має налагоджені зв’язки у медичних закладах Києва. За його планом, замовник мав пройти обстеження у визначеній лікарні, після чого підроблені результати передавали членам експертної команди з оцінювання функціонування особи для підтвердження діагнозу та винесення потрібного висновку.

Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» одразу після отримання всієї суми. Слідчі повідомили йому про підозру у зловживанні впливом. За організацію корупційної схеми затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, додали в департаменті.