ГоловнаСуспільствоВійна

Троє представників так званої “ДНР” отримали підозри у справі про депортацію 213 українських дітей до Росії

Йдеться про самопроголошених «міністра освіти і науки "ДНР"», «голову адміністрації Донецька» та директорку інтернату.

Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам у справі про депортацію 213 українських дітей з Донеччини до Росії. Йдеться про представників окупаційної адміністрації та директорку інтернату. Про це повідомляє Офіс генпрокурора

За даними слідства, вивезення дітей організували у лютому 2022 року. 16 лютого керівникам закладів доручили підготувати списки, а 18 лютого дітей вивезли до Росії.

Слідство вважає, що операція була спланована заздалегідь. Підозрюваним інкримінують порушення законів і звичаїв війни.

Жодна дитина з цієї групи не повернулася, 78 — передані у російські родини.

“Міжнародна спільнота має бачити: росія свідомо знищує ідентичність наших дітей. Ми використаємо всі інструменти правосуддя, аби кожен вихованець повернувся додому, а винні почули вирок”, – наголосив генпрокурор Руслан Кравченко.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies