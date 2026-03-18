За минулу добу на фронті відбулося 286 боєзіткнень

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 72 штурмів ворога, на Костянтинівському - 46.

Розпочалася 1484 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сили оборони відбивають спроби окупантів просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 286 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 78 авіаційних ударів, скинув 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7466 дронів-камікадзе та здійснив 3722 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 227 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Орестопіль, Просяна, Мечетне, Іванівка Дніпропетровської області; Воздвижівська, Єгорівка, Копані, Гуляйпільське, Зелена Діброва, Світла Долина, Любицьке, Барвінівка, Лісне, Веселянка, Оріхів Запорізької області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, противник завдав одного авіаудару, із застосуванням двох авіабомб, здійснив 121 обстріл, з яких 18 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Стариці, Лиману, Піщаного і в бік Охрімівки та Бочкового.

На Куп’янському напрямку ворог 18 разів атакував у районах Петропавлівки, Курилівки, Новоосинового, Глушківки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Лиман, Червоний Став та в районах Колодязів й Дробишевого.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка, Закітне та в бік Рай–Олександрівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві штурмові дії противника в районах населених пунктів Міньківка та Новомаркове.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 46 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Софіївка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русиного Яру, Степанівка, Новопавлівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Злагода, Зелений Гай та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 31 атака окупантів у районах Залізничного, Гуляйполя, Мирного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Зеленого та Добропілля.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом неподалік Степового.

На Придніпровському напрямку наші воїни відбили одну атаку противника.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління безпілотними літальними апаратами та три райони зосередження живої сили окупантів.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1710 осіб. Також ворог втратив три танки, 11 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 1189 безпілотних літальних апаратів, 230 одиниць автомобільної техніки.