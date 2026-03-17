Головне за вівторок, 17 березня: майже 270 боєзіткнень, атаки на Дніпропетровщину, Зеленський у Лондоні

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом у Великої Британії, зустрівся у Букінгемському палаці з британським королем Чарльзом III.

Про це повідомила королівська родина в соцмережі Х, а також Зеленський у Telegram. "Дякую Його Величності та всій королівській родині за незмінну підтримку й солідарність з Україною", - написав Зеленський.

У Лондоні президент України також провівдвосторонню зустріч з головою британського уряду Кіром Стармером, потім спільну - з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а потім виступив перед членами британського парламенту.

Подробиці - в наших новинах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 березня відбулося 268 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 70 атак.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 44 рази штурмували позиції наших оборонців.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 березня – в новині.

Російська армія впродовж дня понад 50 разів атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Унаслідок одна людина загинула, четверо дістали поранень.

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") пояснив у дописі в Facebook, яким чином учора російські дрони "Ланцет" змогли долетіти до Києва. За його словами, загалом на Київ запустили 40 таких безпілотників, аби продемонструвати росіянам, що "ланцети" нібито спроможні дістатися Києва, адже загалом такі безпілотники можуть летіти лише на 30-80 км.

"Шансів у базового Ланцета долетіти 200 км до Києва – нуль. Тому на «Ланцетах» знімають бойову частину, ставлять додатковий акумулятор замість бойової частини. Акумулятори замінюють на дорогі не серійні батареї нової технології. На такі відстані керувати «Ланцетами» по радіоканалу на висоті 1,5 кілометра можна, але ось атакувати до землі – ні. Але це й не потрібно, завдання інше", – сказав він.

Дрони розтягнулися від Чернігова до Києва, і більшість з них збили. До столиці долетіли кілька одиниць, зокрема й той, уламок якого впав просто під монумент Незалежності в центрі Києва.

Повідомлено про підозру заступнику начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, заступнику начальника УСБУ у Рівненській області, а також цивільній особі-посереднику. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Усім трьом чоловікам інкриміновано одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Цивільному посереднику додатково інкриміновано співучасть в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 КК України).

Як зазначив Кравченко, посадовці СБУ організували механізм тиску на бізнес. Вони отримували від підприємств неправомірну вигоду за вирішення їхніх «проблемних питань».

Докладніше – в новині.

Євросоюз запропонував Україні технічну та фінансову підтримку для відновлення нафтопроводу "Дружба", пошкодженого російськими ударами. Україна цю пропозицію прийняла, заявила 17 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X.

Вона зазначила, що європейські експерти уже готові до роботи. Пріоритетом ЄС є забезпечення енергетичної безпеки для всіх європейських громадян.

Президентка Єврокомісії запевнила, що блок продовжить роботу над альтернативами для російської нафти до країн Центральної і Східної Європи. Як відомо, зараз тільки Словаччина і Угорщина продовжують купувати російські енергоресурси, і саме ці дві країни вимагають від України поновити транзит.

Більше інформації – в новині.

LB.ua запускає великий медіапроєкт “Наші гідні”, щоб переосмислити саме поняття і роль ветеранів в Україні.

Наш проєкт, який ми можемо втілити за підтримки International Media Support, має на меті не лише надати реалістичне уявлення про досвід, виклики та потреби ветеранів, а й продемонструвати, як системне вирішення цих проблем може стати каталізатором вдосконалення всієї медичної та соціальної інфраструктури країни, і навіть більше.

Перший випуск уже доступний.

Керівницею та авторкою проєкту є редакторка напрямку здоров’я LB.ua Ірина Андрейців.

“Наші гідні” виходитимуть на новому медико-соціальному ютуб-каналі LB.ua “Мені тільки спитати”. Загалом плануємо 15 випусків. Також читайте текстові версії наших розмов на сайті LB.ua.

Ми запрошуємо до розмови, можна анонімно, ветеранів, ветеранок, експертів, які працюють з ветеранською політикою та безпосередньо на місцях із ветеранами у містах і громадах. Напишіть нам на [email protected]

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!