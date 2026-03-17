У Європарламенті відбудеться дискусія про підтримку української культури та презентація «Оригамі Оленя» Жанни Кадирової

Брюсель стане ще однією точкою подорожі українського проєкту до Венеції.

18 березня у Європейському парламенті в Брюсселі відбудеться подія, присвячена підтримці української культури в умовах війни та презентації скульптури «Оригамі Олень» української художниці Жанни Кадирової. Захід організовує команда Міністерства культури України спільно з митцями та міжнародними партнерами.

Подія проходить у межах публічної програми Українського павільйону на 61-й Венеційській бієнале під назвою «Український павільйон: “Оригамі Олень” Жанни Кадирової дорогою до Венеції».

У програмі — показ документального фільму «ВПО» («IDP»), що зафіксував евакуацію скульптури з Покровська у 2024 році, а також панельна дискусія «Культура як національна безпека». Серед учасників — віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України та міністерка культури Тетяна Бережна, художниця Жанна Кадирова, експерти ЄС у сфері культури та депутати Європарламенту.

Кульмінацією стане публічна презентація скульптури «Оригамі Олень» на площі біля будівлі Європарламенту. У день події її можна буде побачити до 20:30.

На 61-й Венеційській бієнале Україну представить виставка Жанни Кадирової «Гарантії безпеки». Кураторами павільйону є мистецтвознавиця Ксенія Малих та історик Леонід Марущак. Проєкт досліджує тему невиконаних міжнародних гарантій безпеки після відмови України від ядерної зброї у 1990-х роках.

Скульптура «Оригамі Олень», створена у 2019 році в Покровську на місці демонтованого радянського літака-носія ядерної зброї, стала центральним символом експозиції. У 2024 році її вдалося евакуювати через наближення фронту.

Під час бієнале скульптуру планують експонувати у публічному просторі Венеції, а в Арсенале буде представлено архівні матеріали, пов’язані з Будапештським меморандумом, а також відеодокументацією евакуації об’єкта.

Венеційська бієнале розпочнеться 9 травня та триватиме до 22 листопада. У межах публічної програми українського павільйону події вже відбулися у Варшаві, Відні, Празі та Берліні, а після Брюсселя скульптуру представлять також у Парижі.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
