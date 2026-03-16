У ніч на 16 березня в Лос-Анжелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження премії "Оскар".

Найкращим фільмом стала стрічка "Одна битва за іншою".

За перемогу у цій номінації змагалися також "Буґонія"; "Франкенштейн"; "F1: Фільм"; "Гамнет"; "Марті Супрім. Геній комбінацій"; "Таємний агент"; "Сентиментальна цінність"; "Грішники"; "Потяг у снах".

У номінації "Найкраща режисура" переміг Пол Томас Андерсон за стрічку "Одна битва за іншою". У категорії також змагалися Раян Куглер ("Грішники"); Джош Сафді ("Марті Супрім. Геній комбінацій"); Йоахім Трієр ("Сентиментальна цінність"); Хлої Чжао ("Гамнет").

Найкращою акторкою стала Джессі Баклі за роль у фільмі "Гамнет". У категорії також були Роуз Бірн ("Я не залізна2), Кейт Гадсон ("Пісня любові"), Ренате Рейнсве ("Сентиментальна цінність"), Емма Стоун ("Буґонія").

Найкращий актор – Майкл Б. Джордан за роль у фільмі "Грішники". За премію також змагалися Тімоті Шаламе ("Марті Супрім. Геній комбінацій"), Леонардо ДіКапріо ("Одна битва за іншою"), Ітан Гоук ("Блакитний місяць"), Вагнер Моура ("Таємний агент").

Найкращою акторкою другого плану стала Емі Медіган за фільм "Зброя".

Найкращий актор другого плану – Шон Пенн за участь у фільмі "Одна битва за іншою". Це вже третій "Оскар" для актора.

Найкраща операторська робота – Отам Дюраль Аркапау за роботу над фільмом "Грішники". Вперше в історії цю нагороду здобула жінка.

Найкращий монтаж – переможцем став Енді Юргенссон за роботу над фільмом "Одна битва за іншою".

Найкращим анімаційним фільмом став "Кейпоп-мисливиці на демонів".

Найкращим анімаційним короткометражним фільмом став "Дівчина, яка плакала перлами" режисера Кріса Левіса.

За найкращий дизайн костюмів "Оскар" дали Кейт Говлі за роботу над костюмами та образами в фільмі "Франкенштейн".

За найкращий грим та зачіски перемогу здобули Майк Гілл, Кліона Ф'юрі, Джордан Семюел за роботу в фільмі "Франкенштейн".

Вперше в історії вручили нагороду у номінації "Найкращий кастинг-директор". Переможницею стала Кассандра Кулукундіс за роботу із акторським складом у фільмі "Одна битва за іншою".

Найкращими художниками-постановниками стали Тамара Деверелл та Шейн В'єо за фільм "Франкенштейн".

Найкращі візуальні ефекти: перемогу здобули Джо Леттері, Річард Бейнґем, Ерік Сейндон та Деніел Барретт за роботу над фільмом "Аватар: Вогонь і попіл".

Найкращим короткометражним ігровим фільмом стали "Співаки" та "Двоє людей, що обмінюються слиною".

Найкращий адаптований сценарій: переможецем став Пол Томас Андерсон за фільм "Одна битва за іншою".

Найкращим оригінальним сценарієм визнали сценарій Раяна Куґлера до "Грішників".

Найкращим міжнародним повнометражним фільмом визнали стрічку Йоакіма Трієра "Сентиментальна цінність".

Найкращий документальний фільм – "Містер Ніхто проти Путіна".

Найкращий короткометражний документальний фільм "Усі порожні кімнати".

Найкращий звук – Гарет Джон, Ел Нельсон, Гвендолін Єйтс Віттл, Гері А. Ріццо та Хуан Перальта за роботу над фільмом "F1: Фільм".

Найкращий оригінальний саундтрек – шведський композитор Людвіг Йоранссон за музику до фільму "Грішники".

Найкраща оригінальна пісня – Golden – "Кейпоп-мисливиці на демонів".