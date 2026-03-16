Міністр культури Італії вимагає відставки представниці правління Венеційської бієнале через російський павільйон

Міністр культури Італії Алессандро Джулі закликав до відставки представниці уряду в раді директорів Венеційської бієнале Тамари Грегоретті на тлі скандалу навколо планів Росії знову відкрити свій павільйон на виставці 2026 року, пише Artnews.

Джулі заявив, що втратив довіру до Грегоретті, яка входить до ради бієнале з березня 2024 року. За словами міністра, вона не повідомила міністерство про можливу участь Росії у виставці, попри чутливість цього питання в умовах війни РФ проти України.

"Вона не вважала за необхідне поінформувати про можливу присутність Росії на наступній бієнале", – зазначили в італійському Міністерстві культури.

Скандал розгорівся після оголошення про намір Росії відкрити свій національний павільйон уперше з 2019 року на Венеційській бієнале 2026, яка має відбутися у травні. Проєкт під назвою The Tree Is Rooted in the Sky курирує Анастасія Карнєєва, а у виставці планують представити понад 30 художників.

Організатори La Biennale di Venezia захистили своє рішення, заявивши, що виступають проти "будь-яких форм виключення або цензури культури та мистецтва". На їхню думку, виставка має залишатися простором діалогу, відкритості та художньої свободи навіть попри геополітичну напруженість.

Втім, рішення викликало хвилю критики в Європі. Раніше 22 міністри культури європейських країн звернулися з листом до президента бієнале П’єтранджело Буттафуоко, закликавши переглянути участь Росії. Вони попередили, що надання країні культурної платформи може створити враження "нормалізації" ситуації, попри триваючу війну проти України.

Зі свого боку представники ЄС також висловили занепокоєння. Єврокомісарка з технологій Хенна Вірккунен та комісар з культури Гленн Мікаллеф заявили, що рішення може поставити під загрозу близько 2 млн євро фінансування від ЄС, оскільки воно "не відповідає спільній реакції Євросоюзу на російську агресію проти України".

Крім того, у культурному середовищі з’явилася онлайн-петиція під назвою "Зупиніть нормалізацію воєнних злочинів через мистецтво" (Stop the Normalisation of War Crimes Through Art), яка вже зібрала понад 8 тисяч підписів.

Як пише медіа, Грегоретті поки не має наміру залишати посаду. Водночас Міністерство культури Італії звернулося до організаторів бієнале з вимогою терміново пояснити, яким чином російський павільйон планують організувати з огляду на чинний санкційний режим.

Єврокомісія засудила участь Росії у Венеційській бієнале. Там заявили, що культура сприяє та захищає демократичні цінності і ніколи не повинна використовуватися як платформа для пропаганди.