Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Рада ЄС запровадила санкції проти чотирьох проросійських пропагандистів

Під санкціями ЄС опинилися Сергій Ключенков, Ернест Макевичюс, Грем Філліпс та Адрієн Бокке.

Рада ЄС запровадила санкції проти чотирьох осіб, відповідальних за поширення російської пропаганди, проведення гібридних операцій та поширення дезінформації, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Європі та виправдання війни проти України.

Про це ідеться на сайті Ради ЄС.

Під санкціями ЄС опинився російський пропагандист Сергій Ключенков, пропагандист каналу "соловьев.live", автор Telegram-каналу "mardan".  Він систематично закликає до геноциду українців, бомбардувань цивільних міст та розстрілів учителів на окупованих територіях. мардан відкрито декларує, що війна має бути лише "на знищення". 

Також, Ключенков пропагував “деукраїнізацію” окупованих територій, окупацію країн Балтії та удари у відповідь проти держав, які підтримують Україну, зокрема США, Туреччину, Німеччину, Францію та Великобританію.

До списку також внесли литовського російського ведучого Ернеста Макевичюса, який регулярно поширював фейкові наративи про війну в Україні в ефірі російського державного телебачення, а також британського пропагандиста Грема Філліпса та французького медіафігуранта Адрієна Бокке, які активно підтримували кремлівську пропаганду через публікації, інтерв’ю та матеріали з окупованих територій України.

Запроваджені обмеження передбачають замороження активів, заборону на в’їзд та транзит на території ЄС.

Зараз санкції Ради ЄС у відповідь на дестабілізаційні дії Росії застосовуються до 69 осіб та 17 організацій.

Читайте також
