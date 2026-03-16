Рада ЄС запровадила санкції проти чотирьох проросійських пропагандистів

Під санкціями ЄС опинилися Сергій Ключенков, Ернест Макевичюс, Грем Філліпс та Адрієн Бокке.

Рада ЄС запровадила санкції проти чотирьох осіб, відповідальних за поширення російської пропаганди, проведення гібридних операцій та поширення дезінформації, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Європі та виправдання війни проти України.

Про це ідеться на сайті Ради ЄС.

Під санкціями ЄС опинився російський пропагандист Сергій Ключенков, пропагандист каналу "соловьев.live", автор Telegram-каналу "mardan". Він систематично закликає до геноциду українців, бомбардувань цивільних міст та розстрілів учителів на окупованих територіях. мардан відкрито декларує, що війна має бути лише "на знищення".

Також, Ключенков пропагував “деукраїнізацію” окупованих територій, окупацію країн Балтії та удари у відповідь проти держав, які підтримують Україну, зокрема США, Туреччину, Німеччину, Францію та Великобританію.

До списку також внесли литовського російського ведучого Ернеста Макевичюса, який регулярно поширював фейкові наративи про війну в Україні в ефірі російського державного телебачення, а також британського пропагандиста Грема Філліпса та французького медіафігуранта Адрієна Бокке, які активно підтримували кремлівську пропаганду через публікації, інтерв’ю та матеріали з окупованих територій України.

Запроваджені обмеження передбачають замороження активів, заборону на в’їзд та транзит на території ЄС.

Зараз санкції Ради ЄС у відповідь на дестабілізаційні дії Росії застосовуються до 69 осіб та 17 організацій.