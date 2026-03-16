Російська пропаганда поширює черговий фейк про нібито знищення половецьких та енеолітичних кам’яних статуй українськими військовими.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

У пропагандистських повідомленнях стверджується, що військовослужбовці нібито підірвали історичні пам’ятки нібито під приводом “деколонізації”.

Для переконливості фейк супроводжують сфальсифікованим скриншотом української новини.

“Насправді оригінальна публікація має протилежний зміст. У ній розповідається, як українські військові разом із музейниками евакуювали кам’яні статуї з прифронтової території на Дніпропетровщині, щоб врятувати їх від знищення через російські обстріли”, – зазначили у ЦПД.

Йдеться про операцію з перевезення кількох половецьких та однієї енеолітичної кам’яної статуї до Дніпропетровського національного історичного музею ім. Дмитра Яворницького.

Під час підготовки евакуації одну зі статуй справді розкололо вибухом, але це сталося внаслідок російського авіаудару поблизу місцевого музею. У пошкодженому стані пам’ятку перевезли до безпечнішого місця, а згодом – до музею для збереження й реставрації.

Таким чином російські пропагандисти повністю перевернули реальну історію: операцію з порятунку культурної спадщини вони подають як її “знищення”.

Подібні фальсифікації мають дві мети – дискредитувати українську армію та перекласти на неї відповідальність за руйнування культурної спадщини, які насправді спричиняють російські обстріли, наголосили у ЦПД.