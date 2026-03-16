Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
ГоловнаСуспільствоЖиття

Державі повернули 9 га лісу на Київщині, пов’язаних з Медведчуком та міністром часів Януковича

Йдеться про землі на території Циблівської громади Бориспільського району, які тривалий час перебували у користуванні приватних компаній. 

Фото: Офіс генпрокурора

Київська обласна прокуратура забезпечила виконання судового рішення про повернення у державну власність земель лісогосподарського призначення на Київщині.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Йдеться про 9,5 га лісу на території Циблівської громади Бориспільського району, які тривалий час перебували у користуванні приватних компаній. 

За даними відкритих реєстрів, ці ділянки пов’язані з колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком та ексміністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименком. Зокрема, кінцевим бенефіціаром однієї з компаній є дружина підсанкційного проросійського політика.

Прокурори довели у судах, що у 2004 році Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація, перевищивши повноваження, незаконно передала ці землі у приватну власність та користування. 

Надалі їх використовували під забудову всупереч вимогам законодавства.

Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури, а у лютому 2024 року апеляційний суд залишив це рішення без змін, визнавши незаконними договори оренди та суборенди.

У березні 2026 року державний реєстратор виконав судове рішення – до Державного реєстру речових прав внесено відомості про припинення приватних прав та реєстрацію власності на ці ділянки за державою.

  • Раніше прокуратура Київщини також повернула державі 24 га лісу, незаконно виведених для родини Медведчука.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies