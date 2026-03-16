У Запоріжжі поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю для відбиття нападу. Один із чоловіків загинув, іншого заарештували.

Про це повідомили у Нацполіції.

Там розповіли, що сьогодні, 16 березня близько 06:30 екіпаж патрульної поліції отримав виклик про побиття чоловіка в Хортицькому районі міста та спробу грабежу. Коли патрульні прибули на місце, то виявили заявника, який вказав на двох осіб, які могли бути причетними до злочину.

Під час встановлення обставин один із чоловіків почав поводитися агресивно, ігнорував вимоги правоохоронців зупинитися та дістав предмет, схожий на пістолет, який почав перезаряджати. Крім того, підозрюваний почав скорочувати дистанцію.

«Поліцейський відійшов на безпечну дистанцію до укриття, але правопорушник прослідував за ним, погрожуючи предметом, схожим на зброю. Відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію", для відвернення загрози життю та здоров’ю, застосував табельну вогнепальну зброю, здійснивши два постріли», – розповіли у поліції.

Після цього один із правопорушників почав тікати. Інший чоловік намагався застосувати проти патрульних газовий балончик та чинив фізичний опір, тому його затримали із застосуванням кайданок.

Згодом неподалік поліцейські виявили нападника мертвим. Правоохоронці встановили його особу і, за їхніми даними, це був військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Його спільник також знаходиться у статусі СЗЧ.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та представники Державного бюро розслідувань. Призначили службове розслідування щодо правомірності застосування вогнепальної зброї.

Усі обставини події встановлюються.