Минулої доби росіяни поранили ще одного мешканця Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Людину поранили у Костянтинівці.
- Російський дрон атакував вчора критичну та цивільну інфраструктуру Краматорська, частина Краматорської громади залишилась без електропостачання.
- Упродовж доби 14 березня в Донецькій області окупанти вбили та поранили трьох цивільних у Костянтинівці та Громовій Балці.
- З початку вторгнення армія окупантів вбила у регіоні 4085 людей, а поранила – 9030. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.