Через російські обстріли на Сумщині постраждали люди

У Сумській області російські війська поранили людей. Окупанти здійснили 110 обстрілів по 36 населених пунктах у 18 територіальних громадах області.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранена 51-річна жінка, а також постраждала 54-річна жінка. Також до лікарні звернулася 35-річна жінка, яка постраждала внаслідок удару БпЛА у Шосткинській громаді 14 березня.
Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Глухівській громаді пошкоджено нежитлові будівлі;
- у Шосткинській громаді пошкоджено багатокварнирні будинки та приватні будинки;
- у Білопільській громаді пошкоджено нежитлові приміщення та сільськогосподарську техніку, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Великописарівській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
- у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль, об’єкт цивільної інфраструктури.
За добу вдалося евакуювати 21 людину.