Суспільство / Війна

Через російські обстріли на Сумщині постраждали люди

Російські війська здійснили 110 обстрілів по 36 населених пунктах у 18 територіальних громадах області.

Фото: З відкритих джерел

У Сумській області російські війська поранили людей. Окупанти здійснили 110 обстрілів по 36 населених пунктах у 18 територіальних громадах області.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранена 51-річна жінка, а також постраждала 54-річна жінка. Також до лікарні звернулася 35-річна жінка, яка постраждала внаслідок удару БпЛА у Шосткинській громаді 14 березня.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському, Шосткинському районах. 

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Глухівській громаді пошкоджено нежитлові будівлі;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено багатокварнирні будинки та приватні будинки;
  • у Білопільській громаді пошкоджено нежитлові приміщення та сільськогосподарську техніку, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Великописарівській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
  • у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль, об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу вдалося евакуювати 21 людину.

