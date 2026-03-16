Росіяни поранили 71-річну жительку Дніпропетровщини

Окупанти понівечили будинки, господарські споруди і агрофірму. 

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині, ілюстративне фото
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби російські війська атакували Дніпропетровську область. Поранена 71-річна жінка. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа. 

Він зазначив, що понад 10 разів ворог атакував два райони області артилерією та безпілотниками. 

На Нікопольщині бив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені оселі. Там постраждала 71-річна жінка. 

На Синельниківщині поцілив по Васильківській і Петропавлівській громадах. Зайнялися приватні будинки, господарські споруди та агрофірма.

