Росіяни поранили 71-річну жительку Дніпропетровщини

Упродовж доби російські війська атакували Дніпропетровську область. Поранена 71-річна жінка.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

Він зазначив, що понад 10 разів ворог атакував два райони області артилерією та безпілотниками.

На Нікопольщині бив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені оселі. Там постраждала 71-річна жінка.

На Синельниківщині поцілив по Васильківській і Петропавлівській громадах. Зайнялися приватні будинки, господарські споруди та агрофірма.