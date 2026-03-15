Зеленський: Україна зупинила "велику наступальну операцію" Росії, заплановану на весну

Сили оборони України завадили масштабному наступу Росії, який вона планувала на весну 2026 року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

"Росія підготувала велику наступальну операцію, яку вони хотіли розпочати наприкінці минулого року і продовжити цієї весни. У відповідь ми провели власні контрнаступальні дії, щоб не допустити масштабного російського наступу", - сказав він.

Він також наголосив, що все це значною мірою стало можливим завдяки дроновим технологіям. За його словами, Росія почала втрачати 30–35 тисяч військових щомісяця через дрони – FPV та інші типи дронів.