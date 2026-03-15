Уряд визначив ключові логістичні маршрути і евакуаційні коридори, що мають критичне значення для медичної та оборонної системи.

В Україні близько 600 км доріг потребують спеціального антидронового захисту.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Йдеться про прифронтові дороги, які забезпечують військову логістику, медичну евакуацію та постачання для Сил оборони. Міноборони та Міністерство охорони здоров’я визначили ключові логістичні маршрути і евакуаційні коридори, що мають критичне значення для медичної та оборонної системи.

За словами Кулеби, загалом дорожні ремонтні роботи вже розгорнуті у всій країні.

“Темпи робіт збільшуємо: зараз – до 60 тис. кв. м на добу, до кінця березня плануємо наростити до 150 тис. кв. м”, – заявив міністр.

Загальна потреба фінансування для цих напрямів – понад 12,8 мільярдів гривень. Зараз уряд напрацьовує механізм для відновлення таких маршрутів і впровадження необхідних інженерних та захисних рішень.