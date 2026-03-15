В Україні близько 600 км доріг потребують спеціального антидронового захисту.
Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Йдеться про прифронтові дороги, які забезпечують військову логістику, медичну евакуацію та постачання для Сил оборони. Міноборони та Міністерство охорони здоров’я визначили ключові логістичні маршрути і евакуаційні коридори, що мають критичне значення для медичної та оборонної системи.
За словами Кулеби, загалом дорожні ремонтні роботи вже розгорнуті у всій країні.
“Темпи робіт збільшуємо: зараз – до 60 тис. кв. м на добу, до кінця березня плануємо наростити до 150 тис. кв. м”, – заявив міністр.
Загальна потреба фінансування для цих напрямів – понад 12,8 мільярдів гривень. Зараз уряд напрацьовує механізм для відновлення таких маршрутів і впровадження необхідних інженерних та захисних рішень.
- Раніше стало відомо, що на ремонт автомобільних доріг державного значення з резервного фонду уряд виділив перший транш у розмірі 3 млрд грн.
- Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин повідомив, що ремонту потребують майже 11 млн квадратних метрів українських доріг. Вартість ремонтних доріг оцінюють у понад 14 млрд грн, але уряд ці кошти поки не гарантував.