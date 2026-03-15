Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
В Україні близько 600 км доріг потребують антидронового захисту, – Кулеба

Уряд визначив ключові логістичні маршрути і евакуаційні коридори, що мають критичне значення для медичної та оборонної системи. 

Фото: Олександр Рудоманов

В Україні близько 600 км доріг потребують спеціального антидронового захисту.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Йдеться про прифронтові дороги, які забезпечують військову логістику, медичну евакуацію та постачання для Сил оборони. Міноборони та Міністерство охорони здоров’я визначили ключові логістичні маршрути і евакуаційні коридори, що мають критичне значення для медичної та оборонної системи. 

За словами Кулеби, загалом дорожні ремонтні роботи вже розгорнуті у всій країні.

“Темпи робіт збільшуємо: зараз – до 60 тис. кв. м на добу, до кінця березня плануємо наростити до 150 тис. кв. м”, – заявив міністр.

Загальна потреба фінансування для цих напрямів – понад 12,8 мільярдів гривень. Зараз уряд напрацьовує механізм для відновлення таких маршрутів і впровадження необхідних інженерних та захисних рішень.

  • Раніше стало відомо, що на ремонт автомобільних доріг державного значення з резервного фонду уряд виділив перший транш у розмірі 3 млрд грн. 
  • Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин повідомив, що ремонту потребують майже 11 млн квадратних метрів українських доріг. Вартість ремонтних доріг оцінюють у понад 14 млрд грн, але уряд ці кошти поки не гарантував.
Читайте також
