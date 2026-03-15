Поблизу Чернігова ворожий БпЛА вибухнув біля блокпоста (доповнено)

Поранені військовослужбовці та поліцейський.

Ворожий безпілотник вибухнув поблизу блокпоста у громаді прилеглій до Чернігова. Є поранені.

Про це повідомляє начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

"У прилеглій громаді БпЛА вибухнув поблизу блокпоста", – ідеться у повідомленні.

Пізніше Брижинський уточнив, що БпЛА влучив поблизу блокпоста в с. Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району.

Унаслідок удару є загиблий та поранені серед військовослужбовців, також постраждав поліцейський.

На місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів, скинутих з БпЛА, працюють відповідні служби.