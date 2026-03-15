Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
ГоловнаСуспільствоВійна

Поблизу Чернігова ворожий БпЛА вибухнув біля блокпоста (доповнено)

Поранені військовослужбовці та поліцейський.

Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області

Ворожий безпілотник вибухнув поблизу блокпоста у громаді прилеглій до Чернігова. Є поранені. 

Про це повідомляє начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

"У прилеглій громаді БпЛА вибухнув поблизу блокпоста", – ідеться у повідомленні.

Пізніше Брижинський уточнив, що  БпЛА влучив поблизу блокпоста в с. Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району. 

Унаслідок удару є загиблий та поранені серед військовослужбовців, також постраждав поліцейський. 

На місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів, скинутих з БпЛА, працюють відповідні служби.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies