Поблизу Чернігова ворожий БпЛА вибухнув біля блокпоста (доповнено)

Ворожий безпілотник вибухнув поблизу блокпоста у громаді прилеглій до Чернігова. Є поранені.
Про це повідомляє начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
"У прилеглій громаді БпЛА вибухнув поблизу блокпоста", – ідеться у повідомленні.
Пізніше Брижинський уточнив, що БпЛА влучив поблизу блокпоста в с. Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району.
Унаслідок удару є загиблий та поранені серед військовослужбовців, також постраждав поліцейський.
На місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів, скинутих з БпЛА, працюють відповідні служби.
- Уранці 15 березня російські окупанти атакували транспортну та цивільну інфраструктуру Чернігівської області. Відомо про поранених.