Головне за ніч та ранок неділі, 15 березня: атака на Херсон, понад 140 боєзіткнень, бої на Запорізькому напрямку

Уночі російські війська знову атакували Херсон. Внаслідок артобстрілу сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку, інформує ДСНС Херсонської області.

Унаслідок атаки горіли квартири на третьому поверсі та балкони на різних поверхах. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

Вранці ворог завдав повторного удару. Через влучання російського дрона загорівся мікроавтобус. Рятувальники, попри ризик повторних атак, ліквідували пожежу. Внаслідок атаки травмовано цивільного чоловіка.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 144 боєзіткнення.

Покровський напрямок залишається одним із найскладніших - 20 штурмових дій агресора.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 740 окупантів, один російський корабель та 4 ворожі танки. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 279 170 солдатів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи, які ведуть бойові дії на Запорізькому напрямку – у районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого та Варварівки.

За словами Сирського, на Запорізькому напрямку російські війська зосереджують значну кількість сил і засобів та розглядають його як один з основних. При цьому інтенсивність наступальних дій у районі Гуляйполя значно вища, ніж на інших ділянках фронту.

"У ніч на 15 березня (з 18:00 14 березня) противник атакував 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово – рф., Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Україна відправила до країн Близького Сходу десятки експертів для допомоги їм у відбитті дронових атак Ірану. Це серйозні команди, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

“Ми не воюємо з Іраном. Це про захист і чітку, повну експертизу з нашого боку щодо того, як боротися з «шахедами». Але це поки повністю про експертизу. Безумовно, вони повинні фізично показати, як це працює, і вони це покажуть. Це перший крок. Більш фундаментальні, довготривалі домовленості – це Drone Deal з цими державами”, – сказав президент.

Україна ще визначає, що отримає від цих країн натомість. Для неї станом на зараз важливими є і технології, і гроші.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами також заявив, що народні депутати повинні продовжувати працювати у Верховній Раді під час воєнного стану або ж долучатися до захисту держави на фронті, пише LB.ua.

"З перших днів повномасштабного російського вторгнення були депутати, які хотіли скласти мандат. Можуть бути різні бажання і різне ставлення до них, але у нас воєнний стан і треба захищати нашу державу. І тому народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт", — зазначив президент.

Президент зауважив, що теоретично можливий і третій варіант – змінити законодавство та провести вибори. Проте він вважає проведення виборів під час війни неможливим через безпекові та юридичні обмеження.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!