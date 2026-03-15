Сирський: ворог зосереджує значні сили на Запорізькому напрямку і розглядає його як один з основних

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи, які ведуть бойові дії на Запорізькому напрямку – у районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого та Варварівки.

Про це генерал Сирський повідомив за підсумками робочої поїздки на фронт.

За його словами, на цьому напрямку російські війська зосереджують значну кількість сил і засобів та розглядають його як один з основних. При цьому інтенсивність наступальних дій у районі Гуляйполя значно вища, ніж на інших ділянках фронту.

Під час поїздки головнокомандувач заслухав доповіді командирів, уточнив бойові завдання відповідно до дій противника та ухвалив рішення щодо додаткового забезпечення підрозділів.

"За підсумками роботи уточнено бойові завдання, виходячи з характеру дій противника. На місці вирішив питання додаткового забезпечення наших підрозділів боєприпасами, дронами, НРК та іншими матеріально-технічними засобами", – наголошує головком.

Сирський наголосив, що основними завданнями українських військових залишаються утримання займаних рубежів і позицій, завдання максимальних втрат російським військам, перехоплення ініціативи на полі бою та збереження життя українських воїнів.

"Щиро вдячний солдатам, сержантам та офіцерам, які невтомно працюють, щоб стримувати та нищити російського агресора", – додає Сирський.