Окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини: є загиблий і поранені

Через російську агресію одна людина загинула, ще 17 дістали поранення.

Минулої доби російські війська продовжили масовані атаки на населені пункти Херсонська область, застосовуючи дрони, авіацію та артилерію. Оодна людина загинула, ще 17 дістали поранення.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем опинилися Херсон, а також Берислав, Білозерка, Томина Балка, Червоне, Борозенське, Микільське, Антонівка, Веселе, Дніпровське, Зарічне, Зміївка, Комишани, Львове, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Осокорівка, Придніпровське, Розлив, Федорівка, Широка Балка, Новодмитрівка, Благовіщенське, Софіївка, Станіслав, Олександрівка та Золота Балка.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

Унаслідок обстрілів пошкоджено шість багатоповерхових будинків і 21 приватну оселю. Також окупанти зруйнували газові труби, пошкодили сільськогосподарську техніку та приватний автомобіль.

Через російську агресію одна людина загинула, ще 17 дістали поранення. Серед постраждалих — троє дітей.

Крім того, протягом минулої доби зі звільнених громад області евакуювали 15 людей.