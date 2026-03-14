Ворог спрямував на околиці столиці БпЛА і ракети різних видів.

У Київській області через нічну російську масовану комбіновану атаку загинули вже п'ятеро людей. Кількість поранених зросла до 22 осіб.

Фото: ДСНС Київщини

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про зростання кількості жертв до п'яти –підтвердилася смерть чоловіка 1970 року народження.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко додав, що під обстрілом опинилися гуртожиток, підприємство і складські приміщення.

У Вишгородському районі ворог поцілив у багатоквартирний житловий будинок. А в Нових Петрівцях росіяни поцілили в склад – саме там загинула людина, повідомили в ДСНС.

Фото: ДСНС Київщини

Наслідки влучань та падінь уламків є також в Обухівському та Бучанському районах Київщини. На місцях працюють рятувальники, медики та поліція.

Через атаку РФ пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, підприємства та обʼєкти критичної інфраструктури. Найбільше пошкоджень у Обухівському та Броварському районах. Наразі відомо про близько 30 пошкоджених об’єктів.

Фото: ДСНС Київщини

"У Бучанському районі внаслідок атаки виникла пожежа приватного будинку. У Вишгородському районі горять складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок", – розповів Калашник.