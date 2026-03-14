Майже 40 разів ворог атакував три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Ворог за добу поранив 9 мешканців Дніпропетровщини.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

На Нікопольщині поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені підприємства, лікарня, ліцей, адмінбудівля, магазини, пошта, понад 10 багатоквартирних та приватних будинків, сонячні панелі, авто.

Поранені 7 людей. 34-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі під ударом були саме Синельникове, Раївська, Межівська та Покровська громади. Виникли пожежі. Понівечені оселі та автівки. Постраждали двоє людей.

У Криворізькому районі росіяни атакували Грушівську громаду. Гучно було і у Кривому Розі. Наслідки уточнюються.