Знищені ворожі склади з боєприпасами та райони зосередження живої сили противника.

У ніч на 13 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах російських окупантів. Знищено об'єкти логістики та військову техніку.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, в районі Новомиколаївки на ТОТ Запоріжжя уражено район зосередження живої сили противника. Також знищено артилерійську гармату на вогневій позиції поблизу Зеленого на ТОТ Донеччини.

Крім того, підтверджено ураження району зосередження живої сили противника у районі Шахтарська, а також складу матеріально-технічного забезпечення поблизу Бердянського на ТОТ Донеччини.

Серед іншого уражено ремонтний підрозділ та склад матеріально-технічних засобів противника у районі Андріївки на ТОТ Запоріжжя.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Також Генштаб підтвердив знищення п’яти одиниць техніки противника в результаті ураження 11 березня складу боєприпасів у районі Широкої Балки на ТОТ Донеччини.