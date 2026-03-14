Унаслідок російського обстрілу у ніч на 14 березня у Київській області люди опинилися без тепла, газу та світла. Спеціалісти вже працюють над відновленням.

Про це написав начальник ОВА Микола Калашник.

Унаслідок ворожої атаки на Обухівщині без газопостачання залишилося 6 населених пунктів, а саме: м. Українка, с. Верем'я, с. Жуківці, с. Трипілля, с. Халеп'я, с. Щербаківка. Усього 7911 абонентів, більшість з них в Українці. За оцінками фахівців газопостачання планується відновити протягом двох діб.

В Українці через ворожі обстріли також тимчасово припинено теплопостачання у 62 багатоквартирних будинках для 8367 абонентів. Частково теплопостачання відсутнє й в Обухові. Унаслідок пошкодження газопостачання до однієї з котелень міста, опалення припинено в 64 будинках для 9689 абонентів. Комунальники зʼясовують час на ліквідацію наслідків та вже працюють над відновленням теплоносія в мережі.

У Броварському, Вишгородському та Обухівському районах Київщини без світла загалом 4600 абонентів. Енергетики працюють над відновленням.

Послуги централізованого водопостачання в усіх громадах області надають без змін.