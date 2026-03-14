РФ атакувала Дніпровський район Херсона, троє поранених

Уранці 14 березня російські окупанти вдарили по Дніпровському районі Херсона, унаслідок чого поранень зазнали троє цивільних.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 09:00 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки троє жінок віком 50, 47 та 78 років дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. У момент удару вони перебували у квартирі", – ідеться у повідомленні.
Постраждалих доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.
Пізніше, ворог атакував центральну частину Херсона. Під обстрілом опинилися житлові будинки. Через «прильоти» в оселях потрощено стіни, вікна та покрівлі. В одному з пошкоджених будинків була заблокована жінка. Її врятували співробітники ДСНС.
- Упродовж минулої доби російські окупанти продовжували атакувати населені пункти Херсонщини з різних видів озброєєня. Унаслідок атак загинула людина, ще семеро постраждали.