РФ атакувала Дніпровський район Херсона, троє поранених

Уранці 14 березня російські окупанти вдарили по Дніпровському районі Херсона, унаслідок чого поранень зазнали троє цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 09:00 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки троє жінок віком 50, 47 та 78 років дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. У момент удару вони перебували у квартирі", – ідеться у повідомленні.

Постраждалих доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.

Пізніше, ворог атакував центральну частину Херсона. Під обстрілом опинилися житлові будинки. Через «прильоти» в оселях потрощено стіни, вікна та покрівлі. В одному з пошкоджених будинків була заблокована жінка. Її врятували співробітники ДСНС.