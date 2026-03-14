Ворог атакував промислове підприємство на Миколаївщині

Уночі 14 березня ворог атакував Миколаївську область дронами та ракетами. Пошкоджень зазнав промисловий об'єкт у Баштанському районі.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Уночі ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на область. Внаслідок чого є пошкодження на території промислового об'єкту в Баштанському районі. Крім того, пошкоджено три вантажні автомобілі. Постраждалих немає", – ідеться у повідомленні.

Також у Миколаївському районі сьогодні зранку ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Уночі 14 березня російська армія завдала чергового масованого удару по містах України. Під ударами опинилася столиця та Київщина, Запоріжжя, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина та інші області.