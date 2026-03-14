Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: РФ намагатиметься скористатися війною на Близькому Сході, щоб більше зруйнувати в Україні

Російські атаки демонструють критичну потребу України у додаткових системах ППО.

наслідки російської атаки
Фото: ДСНС України

Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий масований обстріл Росії і наголосив, що РФ може намагатися скористатися війною на Близькому Сході для посилення ударів по Україні. 

Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, наразі у Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях триває ліквідація наслідків масованого російського удару. До робіт залучені всі необхідні служби.

Президент зазначив, що основною мішенню російських військ була енергетична інфраструктура Київського регіону. Зафіксовані влучання та пошкодження житлових будинків, шкіл і цивільних підприємств.

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих людей, також є значна кількість поранених. За словами Зеленського, постраждалі продовжують звертатися по медичну допомогу.

За ніч російські війська застосували близько 430 безпілотників різних типів і десятки ракет. Зокрема, було використано 13 балістичних ракет, а загальна кількість ракет у цьому ударі становила 68. За попередніми даними, українські сили протиповітряної оборони збили 58 із них.

Глава держави наголосив, що подібні атаки демонструють критичну потребу України у додаткових системах ППО та ракетах до них.

"Кожна домовленість щодо постачання ракет не може чекати — усе потрібно реалізовувати якнайшвидше. Наші домовленості щодо збільшення виробництва ракет ППО — це критичний напрям", – підкреслив президент.

Президент наголошує: "Росія намагатиметься скористатися війною на Близькому Сході, щоб зруйнувати більше тут, у Європі, в Україн".

Глава держави наголосив на необхідності розвитку виробництва ракет і систем протиповітряної оборони в Європі, зокрема засобів протидії балістичним ракетам, щоб забезпечити надійний захист цивільного населення.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies