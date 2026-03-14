Зеленський: РФ намагатиметься скористатися війною на Близькому Сході, щоб більше зруйнувати в Україні

Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий масований обстріл Росії і наголосив, що РФ може намагатися скористатися війною на Близькому Сході для посилення ударів по Україні.

Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, наразі у Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях триває ліквідація наслідків масованого російського удару. До робіт залучені всі необхідні служби.

Президент зазначив, що основною мішенню російських військ була енергетична інфраструктура Київського регіону. Зафіксовані влучання та пошкодження житлових будинків, шкіл і цивільних підприємств.

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих людей, також є значна кількість поранених. За словами Зеленського, постраждалі продовжують звертатися по медичну допомогу.

За ніч російські війська застосували близько 430 безпілотників різних типів і десятки ракет. Зокрема, було використано 13 балістичних ракет, а загальна кількість ракет у цьому ударі становила 68. За попередніми даними, українські сили протиповітряної оборони збили 58 із них.

Глава держави наголосив, що подібні атаки демонструють критичну потребу України у додаткових системах ППО та ракетах до них.

"Кожна домовленість щодо постачання ракет не може чекати — усе потрібно реалізовувати якнайшвидше. Наші домовленості щодо збільшення виробництва ракет ППО — це критичний напрям", – підкреслив президент.

Президент наголошує: "Росія намагатиметься скористатися війною на Близькому Сході, щоб зруйнувати більше тут, у Європі, в Україн".

Глава держави наголосив на необхідності розвитку виробництва ракет і систем протиповітряної оборони в Європі, зокрема засобів протидії балістичним ракетам, щоб забезпечити надійний захист цивільного населення.