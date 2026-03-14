Уночі росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини

Окупанти 10 разів атакував область безпілотниками та з артилерії.

наслідки атаки РФ по Дніпропетровській області

Уночі 14 березня російська армія понад 10 разів атакувала чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Синельниківщині під ворожим ударом опинилися Синельникове, Миколаївська і Богинівська громади. Зайнялася приватний будинок та господарська споруда.

На Криворіжжі росіяни поцілили по Кривому Рогу, Зеленодольській і Карпівській громадах. Понівечена інфраструктура.

У П'ятихатках Кам'янського району загорілася оселя. Ще 5 приватних будинків пошкоджені.

На Нікопольщині під ударом РФ опинилися райцентр, Покровська і Марганецька громади.

Ніхто не постраждав.

Увечері 13 березня росіяни завдали ударів по двох районах Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинула людина, шестеро зазнали поранень.