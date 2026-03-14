ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакують Київ балістикою і "Цирконами"

Столиця і околиці під ворожим ударом.

Запуск «Цирконів»

Повітряні Сили попередили про швидкісні цілі в напрямку Києва. У столиці пролунали вибухи, міська влада підтвердила роботу протиповітряної оборони.

За інформацією моніторингових каналів у напрямку Київщини також були випущені ракети "Циркон" з Криму. З півночі столицю атакують балістикою з Брянська.

Також є дані щодо активності стратегічної авіації ворога, відбувся запуск крилатих ракет з Ту-95МС з території Волгоградської області. Повітряні Сили підтверджують запуск "Калібрів" з Чорного моря. 

На Кіровоградщині та Черкащині зафіксовано ударні безпілотники, які рухаються на Київщину.

