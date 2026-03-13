Українська делегація під час 111-ї сесії Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у Гаазі заявила про понад 12 500 задокументованих випадків застосування Росією боєприпасів із небезпечними хімічними речовинами проти України.

Про це повідомили у Посольстві України в Нідерландах.

Засідання Виконавчої ради ОЗХЗ відбувалося з 10 по 13 березня. На тлі четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії українська сторона наголосила, що систематичне використання токсичних речовин на полі бою підриває глобальний режим нерозповсюдження та міжнародну безпеку.

Однією з ключових тем сесії стало зростаюче застосування Росією токсичних хімічних речовин і засобів для боротьби з масовими заворушеннями проти українських військових. Україна заявляє, що такі дії є грубим порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї.

За інформацією української влади, за час повномасштабної війни зафіксовано понад 12,5 тисячі випадків використання російських боєприпасів із небезпечними хімічними компонентами.

Результати трьох місій технічної допомоги ОЗХЗ підтвердили наявність у зразках, переданих Україною, речовин, які застосовуються як засоби для боротьби з масовими заворушеннями.

Глава делегації та постійний представник України при ОЗХЗ Андрій Костін наголосив на необхідності ефективних механізмів у межах організації, які дозволять не лише встановлювати факти використання хімічної зброї, а й визначати відповідальних осіб – виконавців, організаторів і спонсорів.

Українська сторона також підкреслила, що такі випадки свідчать про системну практику, пов’язану з Росією. Зокрема, йдеться не лише про використання хімічних речовин на полі бою в Україні, а й про застосування нервово-паралітичних агентів у Великій Британії у справі Скрипалів та проти російського опозиціонера Олексія Навального.

У цьому контексті Україна підтримала спільну ініціативу Франції, Німеччини, Нідерландів, Швеції та Великої Британії щодо притягнення Росії до відповідальності за систематичні порушення Конвенції про заборону хімічної зброї.

Також українська делегація звернула увагу на нові небезпечні тенденції застосування токсичних речовин на полі бою, зокрема їх доставку безпілотниками безпосередньо в окопи та інші замкнені позиції.

Україна підтвердила свою відданість принципам Конвенції про заборону хімічної зброї та заявила про намір і надалі співпрацювати з ОЗХЗ та міжнародними партнерами для посилення глобальної заборони хімічної зброї і притягнення винних до відповідальності.