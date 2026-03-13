РФ завдала авіаударів по Сумщині, є поранені

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по житловому сектору у Глухівській громаді Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Під ударом – житловий сектор. Внаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів. 31-річну жінку та 45-річного чоловіка госпіталізували. Лікарі надають необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні.

Ще одна постраждала – 43-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

Пошкоджені приватні будинки, автівки. Наразі триває ліквідація наслідків удару.