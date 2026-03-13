РФ завдала авіаударів по Сумщині, є поранені

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по житловому сектору у Глухівській громаді Сумської області.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Під ударом – житловий сектор. Внаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів. 31-річну жінку та 45-річного чоловіка госпіталізували. Лікарі надають необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні.
Ще одна постраждала – 43-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.
Пошкоджені приватні будинки, автівки. Наразі триває ліквідація наслідків удару.
- Протягом доби, з ранку 12 березня до ранку 13 березня 2026 року, російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 40 населених пунктах у 19 територіальних громадах області.