На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 1 отримала поранення

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 1 отримала поранення
Фото: З відкритих джерел

Протягом доби, з ранку 12 березня до ранку 13 березня 2026 року, російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 40 населених пунктах у 19 територіальних громадах області. Про це повідомила Сумська ОВА

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблі та постраждалий серед мирних жителів:

  • У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого дрону загинув 32-річний чоловік, травмований 45-річний чоловік.
  • У Хотінській громаді загинув 66-річний чоловік, він підірвався на ворожій міні.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Миколаївська сільська
  • Миропільська
  • Юнаківська
  • Білопільська
  • Краснопільська
  • Лебединська
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Зноб-Новгородська
  • Середино-Будська
  • Свеська
  • Шосткинська
  • Путивльська
  • Тростянецька
  • Великописарівська
  • Недригайлівська
  • Коровинська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки, нежитлове приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, легкові автомобілі;
  • у Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки, адміністративне приміщення;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватне домоволодіння;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, легковий автомобіль;
  • в Охтирській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу споруду;
  • у Тростянецькій громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Білопільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчу споруду;
  • у Лебединській громаді пошкоджено приміщення сільськогосподарського підприємства, вбито та поранено велику рогату худобу;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено транспортний засіб;
  • у Недригайлівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, приватні домогосподарства, сільськогосподарську техніку.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 54 людини.

За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 44 хвилини.

﻿
