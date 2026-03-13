На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 1 отримала поранення

Протягом доби, з ранку 12 березня до ранку 13 березня 2026 року, російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 40 населених пунктах у 19 територіальних громадах області. Про це повідомила Сумська ОВА.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблі та постраждалий серед мирних жителів:

У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого дрону загинув 32-річний чоловік, травмований 45-річний чоловік.

У Хотінській громаді загинув 66-річний чоловік, він підірвався на ворожій міні.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Миколаївська сільська

Миропільська

Юнаківська

Білопільська

Краснопільська

Лебединська

Глухівська

Есманьська

Шалигинська

Зноб-Новгородська

Середино-Будська

Свеська

Шосткинська

Путивльська

Тростянецька

Великописарівська

Недригайлівська

Коровинська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки, нежитлове приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, легкові автомобілі;

у Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки, адміністративне приміщення;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;

в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватне домоволодіння;

у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, легковий автомобіль;

в Охтирській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу споруду;

у Тростянецькій громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Білопільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчу споруду;

у Лебединській громаді пошкоджено приміщення сільськогосподарського підприємства, вбито та поранено велику рогату худобу;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено транспортний засіб;

у Недригайлівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, приватні домогосподарства, сільськогосподарську техніку.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 54 людини.

За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 44 хвилини.