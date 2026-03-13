На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 1 отримала поранення

Протягом доби, з ранку 12 березня до ранку 13 березня 2026 року, російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 40 населених пунктах у 19 територіальних громадах області. Про це повідомила Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблі та постраждалий серед мирних жителів:
- У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого дрону загинув 32-річний чоловік, травмований 45-річний чоловік.
- У Хотінській громаді загинув 66-річний чоловік, він підірвався на ворожій міні.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Миколаївська сільська
- Миропільська
- Юнаківська
- Білопільська
- Краснопільська
- Лебединська
- Глухівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Зноб-Новгородська
- Середино-Будська
- Свеська
- Шосткинська
- Путивльська
- Тростянецька
- Великописарівська
- Недригайлівська
- Коровинська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки, нежитлове приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, легкові автомобілі;
- у Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки, адміністративне приміщення;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;
- в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватне домоволодіння;
- у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, легковий автомобіль;
- в Охтирській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу споруду;
- у Тростянецькій громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Білопільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчу споруду;
- у Лебединській громаді пошкоджено приміщення сільськогосподарського підприємства, вбито та поранено велику рогату худобу;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено транспортний засіб;
- у Недригайлівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, приватні домогосподарства, сільськогосподарську техніку.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 54 людини.
За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 44 хвилини.