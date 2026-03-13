На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
​Вчора армія РФ втратила 860 солдатів

Від початку вторгнення російські війська втратили близько 1 277 620 осіб.

Фото: скріншот

Упродовж доби російська армія втратила 860 солдатів, 7 танків, 5 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 4 РСЗВ та 2 засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 277 620 (+860) осіб 
  • танків – 11 773 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 24 202 (+5) од.
  • артилерійських систем – 38 369 (+50) од.
  • РСЗВ – 1 685 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 331 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 175 139 (+2 071) од.
  • крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
  • кораблі / катери – 31 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 223 (+189) од.
  • спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

