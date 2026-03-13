Зеленський візьме участь в роботі саміту ЄС 19-20 березня

Окрім війни в Україні, європейські лідери обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході і її економічні наслідки.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта офіційно розіслав запрошення лідерам країн ЄС взяти участь у саміті в Брюсселі 19-20 березня.

Як пише сайт Євроради, посадовець анонсував участь Президента України Володимира Зеленського, якого буде заслухано перед початком обговорення теми щодо нашої держави. Наразі не уточнюється, чи буде Зеленський особисто присутнім у Брюсселі чи виступить засобами відеозв'язку.

Кошта пообіцяв "підтвердити непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від агресії і прагне справедливого і тривалого миру". Президент Євроради також закличе посилювати тиск на Росію, поки вона не розпочне ґрунтовні перемовини про мир.

Окрім російсько-української війни, учасники саміту у Брюсселі обговорять ситуацію на Близькому Сході, і як вона впливає на економіку. Лідери шукатимуть шляхи мінімізації наслідків стрімкого здорожчання нафти для населення ЄС. На саміт запрошено генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.