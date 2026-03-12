На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У Харкові двоє дітей загинули провалившись під кригу (оновлено)

Ще чотирьох дітей врятував перехожий.

У Харкові двоє дітей загинули провалившись під кригу (оновлено)
Діти провалились під лід у Харкові, 12 березня
Фото: ДСНС України

У Харкові двоє дітей загинули на водоймі, хлопці провалились під кригу.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

Трагедія сталась 12 березня близько 15:40 на кар’єрі по вулиці Семена Кузнеця в Харкові.

Як встановили правоохоронці, під кригу провалилися шестеро дітей. Перехожий чоловік кинувся на допомогу та зумів врятувати чотирьох - двох дівчат та двох хлопців. 

На жаль, загинули 10-річний та 17-річний хлопці.

Як повідомив очільник Харківської ОВА,  старший хлопець потонув, намагаючись врятувати молодших дітей. 

Із переохолодженням до лікарні доставили чотирьох дітей: хлопчиків 8 і 9 років та дівчаток 9 і 10 років.

Медики також надають допомогу 40-річному чоловіку, який пірнав у крижану воду, щоб витягти дітей.

"Правоохоронці встановлюють усі обставини події та опитують свідків.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок", - йдеться в повідомленні.

