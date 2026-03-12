У Харкові двоє дітей загинули провалившись під кригу (оновлено)

У Харкові двоє дітей загинули на водоймі, хлопці провалились під кригу.
Про це повідомляє Поліція Харківської області.
Трагедія сталась 12 березня близько 15:40 на кар’єрі по вулиці Семена Кузнеця в Харкові.
Як встановили правоохоронці, під кригу провалилися шестеро дітей. Перехожий чоловік кинувся на допомогу та зумів врятувати чотирьох - двох дівчат та двох хлопців.
На жаль, загинули 10-річний та 17-річний хлопці.
Як повідомив очільник Харківської ОВА, старший хлопець потонув, намагаючись врятувати молодших дітей.
Із переохолодженням до лікарні доставили чотирьох дітей: хлопчиків 8 і 9 років та дівчаток 9 і 10 років.
Медики також надають допомогу 40-річному чоловіку, який пірнав у крижану воду, щоб витягти дітей.
"Правоохоронці встановлюють усі обставини події та опитують свідків.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок", - йдеться в повідомленні.