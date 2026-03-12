На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Росіяни атакували Дніпропетровщину понад 50 разів цієї доби: є постраждалі

Під удар безпілотників потрапили три райони Дніпропетровщини.

Росіяни атакували Дніпропетровщину понад 50 разів цієї доби: є постраждалі
Атака по Дніпропетровщині 12 березня 2026 року
Фото: Олександр Ганжа

12 березня росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками, відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Нікопольському районі під ударом були райцентр, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені приватні будинки, підприємство та АЗС. Поранені жінка 78 років та 18-річний хлопець. Вони лікуються амбулаторно.

На Синельниківщині росіяни атакували Покровську та Межівську громади. Постраждали двоє чоловіків 58 та 60 років. Обидва в лікарні. Один з них у важкому стані. 

У Грушівській громаді Криворізького району через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура.

Близько 20:40 в ОВА повідомили про нову атаку росіян. Наслідки поки уточнюються

