Росіяни атакували Дніпропетровщину понад 50 разів цієї доби: є постраждалі

12 березня росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками, відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Нікопольському районі під ударом були райцентр, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені приватні будинки, підприємство та АЗС. Поранені жінка 78 років та 18-річний хлопець. Вони лікуються амбулаторно.

На Синельниківщині росіяни атакували Покровську та Межівську громади. Постраждали двоє чоловіків 58 та 60 років. Обидва в лікарні. Один з них у важкому стані.

У Грушівській громаді Криворізького району через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура.

Близько 20:40 в ОВА повідомили про нову атаку росіян. Наслідки поки уточнюються