Головне за четвер, 12 березня: понад 120 боєзіткнень, атака на залізничну інфраструктуру, екологічна катастрофа на Дністрі

Бойові дії на Донеччині, 122 бойових зіткнення, ворожі обстріли, стан українських доріг, чемпіонство скелетоніста Ярослава Лавренюка. Яким запам’ятається 1478-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 березня відбулося 122 бойових зіткнення.

Найбільше атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку - 24. На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 20 разів штурмували позиції наших оборонців у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру. Три боєзіткнення станом на 22:00 тривали.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що 11-го та у ніч на 12 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах противника.

Зокрема у ніч на 12 березня уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Боровеньок (ТОТ Луганської обл.), а також командно-спостережний пункт підрозділу противника поблизу Василівки (ТОТ Запорізької обл.).

11 березня уражено радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Севастополя (ТОТ АР Крим).

Крім того, українські військові били по об’єктах військової логістики та забезпечення окупантів.

Росія завдала удару безпілотником по території залізничної станції на Сумщині та атакувала залізничну інфраструктуру на Миколаївщині, повідомив у Telegram віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Унаслідок атаки на Сумщині пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції. На Миколаївщині - пошкоджено тепловоз.

На щастя, ніхто не постраждав.

У Харкові двоє дітей загинули на водоймі, провалившись під кригу.

Як встановили правоохоронці, під кригу провалилися шестеро дітей. Перехожий, який кинувся на допомогу, зумів врятувати чотирьох - двох дівчат та двох хлопців.

На жаль, 10-річний та 17-річний хлопці загинули.

Із переохолодженням до лікарні доправили хлопчиків 8 і 9 років та дівчаток 9 і 10 років.

Медики також надають допомогу 40-річному чоловіку, який пірнав у крижану воду, щоб витягти дітей.

Ремонту потребують майже 11 млн квадратних метрів українських доріг. Вартість ремонтних доріг оцінюють у понад 14 млрд грн, але уряд ці кошти поки не гарантував.

Про це на брифінгу 12 березня розповів голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, передала кореспондентка Lb.ua.

Якщо врахувати також потреби в ремонті місцевих доріг, сума, необхідна на їх відновлення, за різними оцінками може становити від 40 до 50 млрд грн.

Масштабна атака російських військ призвела до транскордонного забруднення річки Дністер.

У районі села Лядова на Вінниччині зафіксували численні плями технічних масел. За попередньою інформацією, причиною став витік палива після влучання ворожих ракет у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області ще 7 березня. Наразі небезпечні речовини поширюються вниз за течією, створюючи загрозу для екосистеми не лише України, а й сусідньої Молдови.

Мінекономіки взяло на себе роль центрального координатора для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До рятувальних та моніторингових робіт залучили ДСНС, Держводагентство, Держекоінспекцію та фахівців Укргідроенерго.

Інкасаторські автомобілі "Ощадбанку", які були незаконно затримані в Угорщині, 12 березня вже передали представникам банку та українським дипломатам.

Автомобілі повернули разом з частиною особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади.

У банку заявили, що після повернення інкасаторських автомобілів зафіксовано низку пошкоджень обладнання. Юристи "Ощадбанку" провели детальну фіксацію всіх виявлених несправностей. Після повернення автомобілів в Україну зроблять оцінку завданих збитків.

Грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині.

Міжнародне енергетичне агентство заявило про критичну ситуацію на світовому ринку енергоносіїв.

Як ідеться у звіті на сайті МЕА, через війну США та Ізраїлю проти Ірану зупинився рух через Ормузьку протоку, що фактично паралізувало поставки 20 мільйонів барелів нафти на добу.

Країни Перської затоки були змушені скоротити видобуток щонайменше на 10 млн барелів через заповнення сховищ та неможливість експорту. Це призвело до того, що ціни на нафту марки Brent злетіли до позначки майже 120 доларів за барель, після чого дещо стабілізувалися на рівні 92 долари.

Щоб запобігти глобальному економічному колапсу, країни-члени МЕА 11 березня ухвалили безпрецедентне рішення: випустити на ринок 400 мільйонів барелів нафти з надзвичайних резервів.

18-річний український скелетоніст Ярослав Лавренюк став чемпіоном світу серед спортсменів до 20-ти і 23-х років.

За сумою двох заїздів українець показав час 1:53.52 хвилини. Йому вдалося випередити найближчого переслідувача – латвійця Давіса Валдовскіса – на 0.18 секунди. Бронзову нагороду здобув представник Китаю Гоцін Юн – 0.76 секунди від лідера).

Лавренюк здобув першу медаль для України на молодіжному чемпіонаті світу зі скелетону.

Попередній найкращий результат продемонстрував у 2020-му році Владислав Гераскевич, який фінішував четвертим.

Тримаймося!