Росіяни майже 900 разів атакували Запорізьку область і поранили там трьох людей

Вчора троє людей дістали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 899 ударів по 44 населених пунктах області.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, вчора під час ворожої атаки на Запоріжжя осколкові поранення отримали двоє патрульних поліцейських - 39 та 37 років.Їхній стан стабільний, лікарі надають необхідну допомогу.

Також вчора росіяни ударили по Комишувасі, пошкодивши житлові будинки. Чоловік отримав поранення.

Війська РФ здійснили 18 авіаударів по Комишувасі, Веселянці, Таврійському, Новоукраїнці, Любицькому, Світлій Долині, Різдвянці, Копанях, Гуляйпільському, Рівному, Новоселівці, Воздвижівці, Чарівному, Долинці.

679 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Новомиколаївку, Кушугум, Біленьке, Червонодніпровку, Новотроїцьке, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Мирне, Чарівне, Святопетрівку, Святоукраїнку, Зелене, Оленокостянтинівку, Добропілля, Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 8 обстрілів з РСЗВ по Лук’янівському, Новопавлівці, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Тернуватому.

194 артудари прийшлися по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Святопетрівці, Святоукраїнці, Варварівці, Добропіллю.

Надійшло 53 повідомлення про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автівок.