На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Росіяни майже 900 разів атакували Запорізьку область і поранили там трьох людей

Поранені двоє поліцейських та цивільний чоловік. 

Росіяни майже 900 разів атакували Запорізьку область і поранили там трьох людей
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Вчора троє людей дістали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 899 ударів по 44 населених пунктах області.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, вчора під час ворожої атаки на Запоріжжя осколкові поранення отримали двоє патрульних поліцейських - 39 та 37 років.Їхній стан стабільний, лікарі надають необхідну допомогу.

Також вчора росіяни ударили по Комишувасі, пошкодивши житлові будинки. Чоловік отримав поранення.

Війська РФ здійснили 18 авіаударів по Комишувасі, Веселянці, Таврійському, Новоукраїнці, Любицькому, Світлій Долині, Різдвянці, Копанях, Гуляйпільському, Рівному, Новоселівці, Воздвижівці, Чарівному, Долинці.

679 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Новомиколаївку, Кушугум, Біленьке, Червонодніпровку, Новотроїцьке, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Мирне, Чарівне, Святопетрівку, Святоукраїнку, Зелене, Оленокостянтинівку, Добропілля, Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 8 обстрілів з РСЗВ по Лук’янівському, Новопавлівці, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Тернуватому.

194 артудари прийшлися по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Святопетрівці, Святоукраїнці, Варварівці, Добропіллю.

Надійшло 53 повідомлення про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автівок.

﻿
